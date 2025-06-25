Новые поправки в закон «Об общих судах» возвращает Грузию в прошлое - Народный защитник

25.06.2025 11:21





«Согласно законопроекту, принцип публичности, установленный сегодня, существенно меняется, и вместо открытости главным правилом становится запрет», - считает Народный защитник Грузии Леван Иоселиани.



По его словам, инициированный законопроект возвращает действовавшее в Грузии с 2007 по 2013 год регулирование, согласно которому фотосъемка, киносъемка, видеосъемка и трансляция во время рассмотрения дела в суде, а также в зале суда были запрещены, за исключением случаев, когда это осуществлялось судом или уполномоченными судом лицами.



Подобная практика была подвергнута резкой критике Народным защитником в парламентском отчете 2007 года. По мнению Народного защитника, введение регулирования по вопросу съемок в суде до 2013 года серьезно ухудшит как качество прозрачности правосудия в стране, так и работу СМИ в залах суда.



Народный защитник Грузии призывает парламент не рассматривать вышеупомянутый законодательный пакет в ускоренном порядке, а эти поправки должны обсуждаться в соответствии с общим порядком, установленным Регламентом Грузии



23 июня стало известно, что новый законопроект, инициированный «Мечтой», существенно ограничит освещение судебных заседаний в СМИ - законопроект будет рассмотрен парламентом Иванишвили в ускоренном порядке.



В документе о внесении изменений в Органический закон Грузии «Об общих судах» указано, что в результате внесения изменений в законопроект будет ограничена съемка внутри суда, а также во дворе и коридорах, а полномочия по освещению судебных процессов будут предоставлены суду или уполномоченному им лицу.





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