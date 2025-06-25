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Кобахидзе: Главное, в чем нуждается наша страна, — это поднятие патриотического духа


25.06.2025   11:59


«Главное, что необходимо нашей стране для укрепления, — это поднятие патриотического духа в обществе, усиление чувства гордости за свою страну, и я считаю, что проект »Армейский лагерь» служит именно этой цели», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе во время выступления на церемонии открытия лагеря.

По словам главы правительства, 1700 молодых людей получат возможность непосредственно соприкоснуться с армией и ознакомиться с образом жизни солдата.

«Это очень важный проект, в котором вы участвуете — 1700 молодых людей получат возможность непосредственно взаимодействовать с армией, познакомятся с образом жизни солдата, сами приобщатся к нему, и я уверен, вы извлечёте максимум пользы из этих дней. Желаю вам провести эти 6 дней с пользой и удовольствием. Самое главное — чтобы вы покинули этот лагерь с соответствующими эмоциями. Главная задача проекта — это укрепление патриотического духа в людях, в нашей молодёжи, в наших согражданах. Главное, что нужно нашей стране для усиления — это именно подъём патриотического духа в обществе, усиление чувства гордости за свою страну. И я думаю, что этот проект и эти дни именно этому и служат», — заявил премьер-министр.


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