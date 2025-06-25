Кавелашвили: Наша армия — одна из важнейших частей великой истории нашего маленького, но храброго народа

25.06.2025 12:04





«Очень важно надеть военную форму — нет большей гордости, чем это. Наша армия — одна из важнейших частей великой истории нашего маленького, но храброго народа», — заявил президент Грузии Михаил Кавелашвили на открытии Армейского лагеря.



По словам президента, грузинская армия сильна и станет ещё сильнее.



«Хочу поблагодарить представителей Министерства обороны и Министерства образования, которые уже третий год успешно реализуют этот проект. Это уникальная возможность познакомиться с образом жизни грузинской армии. Поздравляю вас с этим днём. Уверен, что этот опыт останется с вами на всю жизнь. Эти эмоции, впечатления, энергия, которую вы здесь потратите, станут для вас примером. Вы должны знать, что наша армия — важнейшая часть великой истории храброго народа нашей маленькой страны. Наши солдаты, предки, герои отдали самое ценное — свою жизнь, чтобы сегодня мы были свободной, независимой и сильной страной. Этот процесс продолжается, и наша армия и страна становятся сильнее. Уверен, в ближайшем будущем мы станем ещё сильнее», — обратился Кавелашвили к участникам мероприятия.



По его словам, помимо открытия армейского лагеря, важно внедрить военное образование и в школах.



«Этот лагерь — важнейший проект, но также мы начали внедрение военного образования в школах, и это успешно реализуется. С каждым годом количество участников будет расти. Важно, чтобы военное образование стало обязательным. Наша цель — сделать это направление близким каждому гражданину Грузии. Чтобы у всех были хотя бы элементарные общие знания о том, что такое обороноспособность, что такое грузинская армия и какова должна быть роль граждан в обороне страны. Я верю в грузинского человека, в молодёжь», — отметил он.



Президент Грузии также заявил, что грузинам никто не должен учить свободе — это подтверждается их историей.



«Грузин по своей природе — человек, стремящийся к свободе. Вся наша история — это борьба за свободу. В наше время особый акцент делается на личной свободе через разные идеологии, и это важно, но нас не нужно учить этому. Грузия сама является доказательством того, что свобода ценится в каждом её уголке. Нас не нужно учить цене свободы. Сегодня мы независимы, у нас есть наша триада — Родина, язык, вера. Именно за это отдавали жизни наши предки, чтобы мы имели всё это сегодня. Без этой триады невозможно существование свободы. Родина всегда должна сопровождать вас в вашей профессии и успехе. Часть успеха — это когда наши спортсмены прославляют нас, мы гордимся, когда носим спортивную форму, но гораздо большую ценность имеет ношение военной формы. Нет большей гордости, чем это», — заявил Кавелашвили.







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