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Госдеп США выразил обеспокоенность «продолжением и усилением антидемократических действий в Грузии»
25.06.2025 12:18
Госдеп США выразил обеспокоенность "продолжением и усилением антидемократических действий в Грузии".
«Мы глубоко обеспокоены продолжением и усилением антидемократических действий в Грузии, включая арест представителей политической оппозиции и целенаправленное преследование лиц, критикующих действия правительство, включая гражданское общество.
Мы серьезно обеспокоены тем, что Грузия избирательно использует недавно принятое законодательство, включая поправки к закону «О грантах», против фактических или предполагаемых критиков правительства Грузии, тем самым необоснованно ограничивая свободу выражения мнений и функционирование гражданского общества.
Как заявил вице-президент Вэнс в Мюнхене, невозможно получить демократический мандат, подвергая цензуре своих оппонентов или сажая их в тюрьму, и вы не сможете победить, игнорируя свой основной электорат в таких вопросах, как то, кто должен быть частью нашего совместного общества».
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