«Гахария за Грузию»: в выборах должны принять участие либо все оппозиционные партии, либо ни одна

25.06.2025 12:22





Член партии «Гахария за Грузию» Дмитрий Цкитишвили считает, что на выборы в органы местного самоуправления в октябре этого года должны принять участие либо все оппозиционные партии, либо ни одна.



По его мнению, в случае если часть партий объявит бойкот, а часть — примет участие в избирательном процессе, — это «худшее, что может произойти».



«Я думаю, что худшее, что может произойти 4 октября, это то, что несколько партий объявят бойкот, а несколько партий примут участие в выборах. Это худшее, что мы можем сделать с нашей страной <…>



Думаю, что каким-то образом позиции должны быть сближены. Ни одна из сторон не должна быть категоричной, ни другая <…>. Нам надо сформулировать позицию по конкретному вопросу.



Самое главное, чтобы сегодня была единая позиция — либо мы все идем на выборы, либо никто. На мой взгляд, альтернативы этому нет», — заявил оппозиционный политик.



Напомним, партия «Гахария за Грузию» одной из первых среди оппозиционных сил допустила свое участие в предстоящих 4 октября 2025 года выборах в органы местного самоуправления.



Вторая оппозиционная партия, которая также рассматривает этот вопрос, — «Лело для Грузии», лидеров которой задержали 23 июня из-за неявки на заседание временной парламентской комиссии.



Между тем в коалициях «За перемены» и «Единство — Нацдвижение» категорически отказываются участвовать в выборах, называя их «очередным фарсом Иванишвили», который не даст ничего, кроме предсказуемой победы команды «Грузинской мечты» в результате «очередных подтасовок» в избирательном процессе.



Источник: SOVA

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