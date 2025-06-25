На 14 ноября 2024 года население Грузии составляло 3 914 000 человек - Geostat

25.06.2025 12:24





По предварительным данным, по состоянию на 14 ноября 2024 года население Грузии составляло 3 914 000 человек, из которых 2 078 000 (53 процента) — женщины, а 1 836 000 (47 процентов) — мужчины. Об этом говорится в предварительных результатах переписи населения 2024 года, опубликованных Национальной статистической службой (Geostat).



По данным Geostat, доля женщин относительно высока в Тбилиси (56 процентов) и Кутаиси (55 процентов), а относительно низкая — в муниципалитетах Мцхета (49 процентов), Харагаули (49 процентов) и Сагареджо (49 процентов).



«По результатам переписи населения, по состоянию на 14 ноября 2024 года, в городских поселениях проживает 2 423 000 человек (62 процента), а в сельской местности — 1 491 000 человек (38 процентов).



По регионам доля населения, проживающего в городских поселениях, помимо Тбилиси, высока в Аджарской автономной республике (66 процентов), что обусловлено высокой численностью населения Батуми, и сравнительно низка в регионах Мцхета-Мтианети (20 процентов), Кахети (21 процент), Рача-Лечхуми и Квемо Сванети (24 процента).



По данным переписи населения 2024 года, в Тбилиси проживает 34 процента населения. Второе и третье места по численности населения занимают регионы Имерети и Квемо Картли, на долю которых приходится 12,9 и 11,2 процента населения, соответственно. процентов», - говорится в предварительных данных Сакстата.



Напоминаем, что перепись населения и сельского хозяйства Грузии 2024 года проводилась с 14 ноября по 31 декабря 2024 года. Перепись охватывала всю территорию страны, за исключением оккупированных территорий. Кроме того, согласно международной методологии, переписи подлежали все граждане Грузии, постоянно проживающие в стране, а также иностранные граждане и лица без гражданства, находящиеся на территории страны.



По данным Geostat, публикация результатов переписи запланирована в два этапа: предварительные результаты стали доступны 25 июня 2025 года, которые включают численность населения по регионам и муниципалитетам, по полу и городским-сельским поселениям; Подробные (окончательные) результаты переписи будут опубликованы в июне 2026 года (жилищные условия домохозяйств, тип жилища, год постройки здания, площадь и количество комнат, типы благоустройства жилья; демографические и социальные характеристики населения; гражданство и национальность, вероисповедание, уровень образования, семейное положение, внутренняя миграция и иммиграция, занятость и экономическая активность, состояние здоровья; площадь земель, используемых фермерскими хозяйствами, структура сельскохозяйственных угодий, структура земель, занятых однолетними и многолетними насаждениями, численность плодовых деревьев, цитрусовых и виноградников, поголовье скота и птицы, численность пчелиных семей).





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





