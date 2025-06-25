Папуашвили: Брюссель должен прекратить политическое вмешательство в судебную систему

25.06.2025 14:10





«Брюссель должен прекратить политическое вмешательство в правосудие, жаль, что он не учитывает уроков прошлого», — пишет председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили в социальной сети.



По словам Папуашвили, если бы бюрократы и политики Евросоюза действительно были преданы европейским ценностям, то после каждого подобного решения Европейского суда по правам человека грузинский народ должен был бы услышать от них извинения.



«Брюссель должен прекратить оправдание политически мотивированных преступлений и вмешательство в правосудие. Жаль, что Брюссель не учитывает уроков прошлого, когда Европейский суд в Страсбурге каждый раз разоблачал несправедливость подобного вмешательства по делам Саакашвили, Мелия, Гварамия, «Рустави 2» и другим.



Если бы бюрократы и политики ЕС были действительно преданы европейским ценностям, то после каждого такого решения Страсбургского суда грузинский народ должен был бы услышать от них извинения. Однако вместо извинений мы видим несправедливые нападки на грузинское государство и движение по тому же порочному кругу», — пишет Папуашвили.





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