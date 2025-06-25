Вашадзе: Узник не тот, кто физически заключен под стражу, а тот, кто на свободе и не понимает сути борьбы

25.06.2025 16:19





Лидер «Стратегии Агмашенебели» Георгий Вашадзе опубликовал письмо из Руставского исправительного учреждения №12.



По его словам, чувствует он себя хорошо, а также им хорошо осмыслен тот путь, из-за которого он находится за решеткой.



Вашадзе пояснил, что «режим обречен на поражение, поэтому и борется со всеми столь вероломным способом».



«У меня все хорошо, новость в том, что пишу я вам из 308-ой камеры. Я хорошо осознаю, за что я здесь. Я – не первый, кто проходит этот путь. Каждый такой путь является свидетельством того, что политические преследования ни к чему не приводят. Нельзя взять под арест свободу, мысль. Это главная ошибка всех автократов и душегубов и начало их поражения. Узник не тот, кто физически заключен под стражу, а тот, кто на свободе и не понимает сути борьбы. Мое пребывание здесь в очередной раз подтвердило, что я мои друзья – оппозиционные лидеры, в политике не ради личного комфорта. Если бы это было так, мы бы не были сегодня здесь. Это борьба за Грузию, за лучшее и защищенное будущее наших детей. Режим обречен на поражение. Он этого не ощущает, поэтому и борется со всеми столь вероломно. Для многих наш путь может быть сложен, однако путь к справедливости и победе никогда не является простым. Договориться с ними нельзя. Они окончательно потеряли и цену, и лицо, поэтому наше оружие: единство, честь и борьба до конца! Мы обязательно победим!», - пишет Вашадзе.





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