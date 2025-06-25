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Обращаться в суд за клевету можно будет и по случаям, имевшим место до вступления закона
25.06.2025 17:06
100-дневный срок давности, предусмотренный Законом Грузии »О свободе слова и выражения», в течение которого лицо может обратиться в суд с иском о клевете, после вступления новых регуляций будет распространен и на те заявления, которые были сделаны до вступления в силу нового закона.
С указанным поправками сегодня на пленарном заседании парламента Грузии депутатов известил член «Грузинской мечты» Давид Матикашвили. Указанный вопрос уже рассмотрен в первом чтении.
При представлении законопроекта Матикашвили несколько раз отметил, что по существующему закону баланс между свободой слова и выражения и клеветой не соблюдается.
»Мы провели консультации с вице-спикером парламента Грузии Теей Цулукиани и другими коллегами. Мы сочли нужным, что было бы хорошо оснастить законодательное пространство переходным положением.
»Закон Грузии »О свободе слова и выражения» предусматривает следующие предписания – когда осуществляется распространение клеветнической или оскорбляющей достоинство человек информации, обращение в суд с соответствующим иском должно быть осуществлено в течение 100 дней после того, как конкретное лицо было ознакомлено или могло быть ознакомлено с указанной информацией.
Переходным положением же будет установлено, что и после вступления в силу указанного закона, в отношении заявлений, сделанных до его вступления в силу, даже, если не истек срок давности, определенный в 100 дней, по регуляции указанного вопроса будет действовать новый порядок.
После вступления в силу указанного закона, заявления, внесенные в рамках срока давности, будут разрешаться по новому закону – то есть, если до этого иск не был представлен в суд, он будет внесен по новым регуляциям, соответственно, бремя доказательства будет возложено на распространителя информации, а не на адресата, как то было ранее. Хочу выразить благодарность Теи Цулукиани за то, что по указанному вопросу было проведено активное обсуждение. Она внесла свою лепту в разрешение указанной темы», -заявил Матикашвили.
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