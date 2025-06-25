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Парламент продлил срок полномочий временной комиссии Цулукиани
25.06.2025 17:11
Парламент Грузии продлил полномочия временной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» (2003-2012 годы) до 5 августа.
Решение было принято на основании заслушивания промежуточного отчета о деятельности временной следственной комиссии парламента Грузии, который представила ее руководитель Тея Цулукиани.
Добавим, срок полномочий временной следственной парламентской комиссии был продлен дважды — сначала до 5 июня, а затем — до 5 июля.
Напомним, в состав временной следственной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах вошли 10 депутатов.
От фракции «Грузинская мечта» — Тея Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури и Паата Салия.
От парламентской оппозиции — партии, лояльные к «Мечте», — в комиссию вошли члены «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а также Илия Инджия от «Европейских социалистов» — партия, созданная в парламенте недавно.
Вакантными в комиссии остаются два места — они предназначены для членов партии «Гахария за Грузию», которая не отказалась от депутатских мандатов в отличие от коалиций «Единство», «За перемены» и «Сильная Грузия».
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