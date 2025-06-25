Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент продлил срок полномочий временной комиссии Цулукиани


25.06.2025   17:11


Парламент Грузии продлил полномочия временной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» (2003-2012 годы) до 5 августа.

Решение было принято на основании заслушивания промежуточного отчета о деятельности временной следственной комиссии парламента Грузии, который представила ее руководитель Тея Цулукиани.

Добавим, срок полномочий временной следственной парламентской комиссии был продлен дважды — сначала до 5 июня, а затем — до 5 июля.

Напомним, в состав временной следственной комиссии по оценке правления «Нацдвижения» в 2003-2012 годах вошли 10 депутатов.

От фракции «Грузинская мечта» — Тея Цулукиани, Александр Табатадзе, Тенгиз Шарманашвили, Алуда Гудушаури и Паата Салия.

От парламентской оппозиции — партии, лояльные к «Мечте», — в комиссию вошли члены «Силы народа» Созар Субари и Гурам Мачарашвили, а также Илия Инджия от «Европейских социалистов» — партия, созданная в парламенте недавно.

Вакантными в комиссии остаются два места — они предназначены для членов партии «Гахария за Грузию», которая не отказалась от депутатских мандатов в отличие от коалиций «Единство», «За перемены» и «Сильная Грузия».


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна