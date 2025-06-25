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EFCSN: будем защищать НПО в Грузии и противостоять откату от демократии и авторитаризму в Грузии
25.06.2025 17:17
Неправительственная международная организация EFCSN (European Fact-Checking Standards Network) выступает в защиту грузинских НПО, которые занимаются проверкой фактов. Авторы заявления подчеркивают, что также выступают против отката от демократии в Грузии и авторитаризма, который, как отмечается, проявляется в отношении неправительственных организаций и СМИ в стране.
Авторы указывают, что минимум 6 НПО в Грузии, в том числе член EFCSN — «Фонд развития медиа», — получили судебное уведомление о передаче обширной информации о своей деятельности Антикоррупционному бюро — личные данные бенефициаров и партнеров — в рамках принятого закона FARA.
«Это последний случай из серии действий грузинского правительства, принимающего все более репрессивные меры в отношении организаций гражданского общества. EFCSN поддерживает своих грузинских членов — «Детектор мифов» (под управлением НПО MDF), FactCheck Georgia (НПО GRASS) и GeoFacts — в их работе по противодействию этим усилиям по подавлению свободы прессы», — подчеркнуто в заявлении.
Кроме того, еще 5 других НПО в Грузии также подверглись нападению, которое Amnesty International называет «примером эскалации властями подавления прав на свободу выражения и ассоциации в Грузии».
EFCSN вместе со своими членами — «Фондом развития СМИ» (MDF), FactCheck Georgia (GRASS) и GeoFacts — выступает против неприемлемых нападок на гражданское общество и свободу прессы в Грузии в условиях все более репрессивных законов, «включая принятие законодательства, клеймящего НПО и СМИ как так называемых «иностранных агентов»».
Сообщается, что MDF подал в суд протест на расследование. Документы, полученные из суда, показывают, что расследования были начаты отчасти из-за совместных заявлений НПО о состоянии свободы СМИ и ущемлении прав СМИ в Грузии.
Международная организация пишет, что как члены EFCSN, такие НПО в Грузии, как Myth Detector, Fact-Check Georgia и GeoFacts придерживаются «самых высоких стандартов подотчетности, прозрачности и журналистской методологии».
«EFCSN решительно отвергает недавние действия грузинского правительства по использованию административной и правовой систем страны для подавления независимого гражданского общества в Грузии. Мы, вместе с нашими членами, будем продолжать защищать права и целостность независимых организаций по проверке фактов и противостоять более широкой тенденции отката от демократии и авторитаризма в Грузии», — говорится в заявлении организации.
Добавим, EFCSN — это голос европейских специалистов по проверке фактов, которые поддерживают и продвигают самые высокие стандарты проверки фактов и медиаграмотности в борьбе с дезинформацией на благо общества.
«EFCSN и ее проверенные члены привержены принципам свободы выражения мнений. Они стремятся обеспечить доступ общественности к достоверным данным и информации, проверенным фактами, и обучить общественность тому, как оценивать достоверность информации в публичной сфере», — читаем в разделе «Наша миссия» на сайте организации.
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