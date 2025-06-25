Кобахидзе утверждает, что оппозиция дискредитирована в глазах граждан страны

25.06.2025 17:25





Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе подчеркнул, что оппозиция, которая ходила по коридорам европейских структур и призывала отменить либерализацию визового режима в отношении Грузии, а после лоббировала против статуса кандидата, дискредитирована в глазах граждан страны.



Он подчеркнул, что «кампания против национальных интересов Грузии продолжается».



«Радикальная оппозиция напрямую выступала против статуса кандидата, против начала переговоров. Препятствовала деятельности рабочих групп. Эта кампания против национальных интересов Грузии продолжается. Общество дало этому свою оценку, когда 26 октября 2024 года явилось на избирательные участки и дало сильный отпор радикальной оппозиции. Люди все видят; это главная причина того, что оппозиция дискредитирована в глазах народа.



Всем известно, что эти люди работают против жизненно важных, национальных интересов Грузии. Они делали это с 2003 по 2012 год, когда были у власти, и делают это по сей день. У этой кампании есть единственное основание — они являются агентами, они служат не своей стране, а соответствующему иностранному юридическому лицу.



Такова доля агента, когда ему дадут задание — должен прямо противостоять национальным интересам вашей собственной страны. Это печальная реальность», — заключил премьер Грузии.



Напомним, разговоры о том, что члены «Нацдвижения» в кулуарах ведут «свою борьбу», встречаясь с европейскими политиками и членами Европаламента, велись и ранее.



Так, в октябре 2023 года Хатуна Самнидзе, председатель оппозиционной «Республиканской партии», заявила, что в грузинской оппозиции есть люди, которые за закрытыми дверями просят европейских партнеров отсрочить принятие решения по предоставлению Грузии статуса кандидата ЕС до периода, когда в 2024 году пройдут парламентские выборы.



«В этом процессе вредительствует и правительство. Но в это же время оппозиция заявляет, что «сначала мы хотим выборы, а после — статус». Ни за что! Это — не решение проблемы. Бидзина Иванишвили будет сильнее в своих антизападных посланиях, если у этой страны не будет статуса», — заявила Самнидзе два года назад.



В ту пору генсек «Грузинской мечты» Каха Каладзе заявил, что, по словам европейских партнеров, это — представители оппозиционных партий «Лело», «Нацдвижение» и ныне лидер партии «Ахали» (коалиция «За перемены») Ника Гварамия.



Добавим, статус кандидата Грузия получила 14 декабря 2023 года, однако сегодня отношения Тбилиси и Брюсселя оставляют желать лучшего: уже введен запрет на безвиз для владельцев диппаспортов. По некоторым сведениям, ЕС может обсудить и вопрос безвизового режима для граждан Грузии.



Источник: SOVA

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