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Глава МИД Грузии: нам говорят негласно, что резолюции Европарламента не имеют силы


25.06.2025   17:31


Глава МИД Грузии Мака Бочоришвили прокомментировала принятые Европарламентом (ЕП) резолюции. Министр отметила, что в кулуарах, негласно, грузинской стороне в Брюсселе заявляют, что обращать внимания на резолюции не стоит, поскольку они не имеют силы и ЕП — не тот орган, который принимает решения.

Бочоришвили отметила, что эти резолюции Европарламента используются для того, чтобы заставить грузинское общество думать в направлении «посмотрите, что европейцы думают о Грузии».

«Они не говорят об этом вслух. Сейчас я осмелюсь и говорю об этом, что впоследствии могут истолковать так, будто я оскорбила европейский институт. Я не оскорбляю, они сами это говорят, но не вслух: они используют резолюцию Европейского парламента в качестве инструмента, за чем может последовать целая история в грузинском обществе и чтобы заставить грузинское общество думать, что именно так европейцы думают о Грузии.

Это очень прискорбно, что в конечном итоге наносит ущерб главному – европейским интересам в Грузии и европейским интересам самой Грузии. Все это направлено именно против этого.

Если что-то и умаляет интересы Европейского союза и интересы Европы в Грузии сегодня, так это их действия, а не действия «Грузинской мечты» «, — заключила глава МИД Грузии.


Источник: SOVA
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