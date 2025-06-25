Лидер ЕНД не исключает, что ее могут задержать как других лидеров оппозиции

25.06.2025 17:48





Председатель «Единого национального движения» (ЕНД) Тина Бокучава выступила на Ассамблее Совета Европы. Грузинский политик рассказала об арестах лидеров оппозиции и не исключила, что её в скором времени также заключат под стражу:



«Зураба Джапаридзе и Георгия Вашадзе приговорили к тюремному заключению за отказ явиться в нелегитимную парламентскую комиссию, единственной целью которой является полное уничтожение демократической оппозиции. На этой неделе были арестованы еще два политических лидера – Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе. Несколько дней назад еще один лидер, Ника Гварамия, был отправлен в тюрьму. Основатель моей партии и экс-президент Михаил Саакашвили находится в тюрьме уже более 3 лет. Я не уверена, что буду на свободе на следующей сессии и смогу встретиться с вами. У нас есть женщины-политзаключенные – журналистка, учительница и другие активистки».



Бокучава также затронула тему новых «драконовских законов», принятых «Грузинской мечтой», и отметила, что – это часть плана по нейтрализации гражданского общества и критически настроенных СМИ. Председатель ЕНД призвала партнеров оказать давление на «Грузинскую мечту» и рассказала о важности введения санкций:



«Мы понимаем, что эта ассамблея не может вводить персональные санкции, но Европейский союз, решение которого по этому вопросу заблокировано двумя государствами-членами, должен действовать. Однако лидеры Европейского союза понимают, что сейчас самое время действовать и что их решения не должны саботироваться одним или двумя членами, которые пытаются защитить российский марионеточный режим в Грузии. Поэтому мы надеемся, что будет найден способ преодолеть это вето и ввести санкции… Я также призываю вас, как законодателей, призвать свои правительства ввести санкции против Иванишвили и его режима, поскольку это единственный способ оказать давление извне».



Напомним, несколько лидеров оппозиции были приговорены к тюремным срокам за неявку в спорную следственную комиссию парламента, или заключены под стражу за неуплату залога в качестве меры пресечения.



Георгий Вашадзе был приговорен к семи месяцам заключения; он был взят под стражу 24 июня

Мамука Хазарадзе и Бадри Джапаридзе — по восемь месяцев каждый; они были взяты под стражу 23 июня

Зураб Гирчи Джапаридзе — семь месяцев тюрьмы. Он был арестован 22 мая после неуплаты залога.

Все они были лишены права занимать государственные должности в течение двух лет. Ника Мелия, Ника Гварамия и Ираклий Окруашвили содержатся под стражей по той же статье. Суд пока не огласил им приговор.





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





