В качестве меры пресечения для поэта Звиада Ратиани избрано содержание под стражей

25.06.2025 19:39





По делу о нападении на сотрудника полиции в качестве меры пресечения для поэта Звиада Ратиани избрано содержание под стражей.



Указанное решение принял судья Арсен Калатозишвили, чем удовлетворил ходатайство стороны обвинения.



Напомним, что по факту нападения на сотрудника полиции поэт Звиад Ратиани был задержан 23 июня.



Обвинение ему было предъявлено по ч. 1-ой прима статьи 353-й Уголовного кодекса Грузии (нападение на сотрудника полиции в связи исполнением последним служебных обязанностей), что предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 4 до 7 лет.





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