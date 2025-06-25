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На Элене Хоштария наложен штраф в размере 5000 лари


25.06.2025   19:39


На одного из лидеров «Коалиции за перемены" Элене Хоштария наложен штраф в размере 5 000 лари.

В частности, сегодня судья Звиад Цеквава признал Хоштария виновной в совершении административного правонарушения и в качестве административного наказания присудил ей выплату штрафа в размере 5 000 лари.

МВД выступало с ходатайством об административном аресте оппозиционного политика.

Сама Хоштария на процессе не присутствовала.

Напомним, что Элене Хоштария вменяли нарушение 166-й и 173-й статей Кодекса административных правонарушений Грузии – мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов. Инцидент имел место 28 марта сего года.


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