На Элене Хоштария наложен штраф в размере 5000 лари

25.06.2025 19:39





На одного из лидеров «Коалиции за перемены" Элене Хоштария наложен штраф в размере 5 000 лари.



В частности, сегодня судья Звиад Цеквава признал Хоштария виновной в совершении административного правонарушения и в качестве административного наказания присудил ей выплату штрафа в размере 5 000 лари.



МВД выступало с ходатайством об административном аресте оппозиционного политика.



Сама Хоштария на процессе не присутствовала.



Напомним, что Элене Хоштария вменяли нарушение 166-й и 173-й статей Кодекса административных правонарушений Грузии – мелкое хулиганство и неповиновение законному требованию представителя правоохранительных органов. Инцидент имел место 28 марта сего года.





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