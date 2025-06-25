Мдинарадзе: Парламентское большинство поддержит инициативу премьера, которая сыграет очень важную роль в деле борьбы с наркоманией

25.06.2025 19:40





По заявлению исполнительного секретаря «Грузинской мечты» и лидера большинства в парламенте Грузии Мамуки Мдинарадзе, парламентское большинство поддержит инициативу премьера, которая сыграет очень важную роль в деле борьбы с наркоманией.



Об этом Мдинарадзе пишет в социальной сети, где он также отмечает, что «будут запрещены программы по замещению терапии, осуществляемые частными субъектами, и они будут осуществляться государством. Также будет введен запрет на ввоз в страну психотропных медикаментов частными компаниями, а также учрежден строгий контроль на выписку указанных препаратов».



«Парламентское большинство поддержит инициативу премьер-министра Грузии, которая сыграет очень важную роль в деле борьбы с наркоманией!



Поправки будут приняты в самое кратчайшее время -



Будут запрещены программы по замещению терапии, осуществляемые частными субъектами, и они будут осуществляться государством.



Инфраструктура, предназначенная для осуществления программ, будет перенесена из густонаселенных мест.



Также будет введен запрет на ввоз в страну психотропных медикаментов частными компаниями.



Будет учрежден строгий контроль на выписку указанных препаратов.



Указанные инициативы требуют максимальной поддержки общества!



Мы должны сделать все для спасения поколений, об этом никто не позаботится, кроме нас, это входит только в наши интересы и интересы нашего государства!..»- пишет Мдинарадзе.





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