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Макрон: После Грузии и Крыма агрессия в феврале 2022 года ясно показала долгосрочную угрозу, исходящую от России
25.06.2025 19:41
После Грузии и Крыма агрессия в феврале 2022 года ясно показала долгосрочную угрозу, исходящую от России, – заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Это заявление Макрон сделал на пресс-конференции в Гааге после саммита НАТО.
«Мы должны помнить об этом во время дискуссий, потому что есть угроза со стороны России. Я сказал это в текущем месяце, хотя мы живем на этом фоне уже много лет. Третья война России в Европе подтвердила эту угрозу. После Грузии и Крыма агрессия в феврале 2022 года ясно показала долгосрочную угрозу», – заявил Эммануэль Макрон.
Президент Франции заявил, что, увеличивая инвестиции в оборону, Европа берет на себя большую ответственность за свою безопасность.
«Продолжая реинвестировать в оборону, все государства-члены, особенно европейцы, работают над созданием европейской опоры в рамках НАТО. Это то, за что мы ратуем уже несколько лет: Европа, которая больше тратит, берет на себя больше ответственности за свою же безопасность и берет большую долю бремени… Нам это нужно для себя и для того, чтобы быть более независимыми», — сказал Эммануэль Макрон.
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