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Парламент Грузии продлил полномочия Временной следственной комиссии еще на месяц


25.06.2025   19:41


Парламент Грузии на пленарном заседании заслушал промежуточный отчет о деятельности Временной следственной комиссии парламента по расследованию деятельности существовавшего режима в 2003-2012 годах, его политических деятелей, а также действующих и бывших должностных лиц, связанных с политическими партиями с 2003 года по настоящее время, и единогласно 86 голосами продлил полномочия комиссии еще на месяц.

Промежуточный отчет о деятельности Временной следственной комиссии на пленарном заседании представила председатель комиссии Теа Цулукиани. Она рассказала о направлениях и вопросах, на которых комиссия по расследованию сосредоточится в своем заключении.

«Заключение комиссии будет самым суровым, самым суровым в оценках, которые будут даны по всем шести темам. Это: война августа 2008 года; преступления против человека, как в тюрьмах, так и за их пределами; действия, наносящие ущерб внешнеполитическим целям Грузии в 2012-2025 годах; политика санкций, направленная на нанесение вреда стране, а не только отдельному индивиду; многократные попытки переворота с помощью внешних сил; также тема нашего исследования — свобода СМИ, рэкет бизнеса и коррупция. Оценка по всем этим темам будет самой суровой», — сказала Теа Цулукиани.


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