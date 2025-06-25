Саакашвили: Впереди — период спасения и великого возрождения Грузии

25.06.2025 19:42





«Я способен сыграть решающую роль в деле объединения Грузии и великого единства Кавказа. Я могу это сделать благодаря своему историческому опыту и своей репутации», — заявил третий президент Грузии Михаил Саакашвили во время сегодняшнего судебного заседания, в котором он участвовал дистанционно.



По словам Саакашвили, впереди — период спасения и великого возрождения Грузии.



«Не стоит ждать решений от различных политических акторов. Я, разумеется, беру на себя свою большую, историческую ответственность. Я знаю, что могу сыграть решающую роль в объединении Грузии и великом единстве Кавказа. Благодаря своему историческому опыту, своей репутации — ведь я поддерживаю очень тесные отношения с почти всеми лидерами региона. А те, с кем у меня нет близких связей, как, например, Пашинян, повторяют реформы, которые мы проводили, в том числе наши антикоррупционные меры. Я чувствую, что способен на это — но только вместе с грузинским народом и всеми политическими силами. Я беру на себя эту ответственность, но прекрасно осознаю, что сила — в единстве, и один человек не сможет справиться. Но, конечно, я приложу все усилия, чтобы мы как можно скорее начали движение в этом направлении. Объединённый Кавказ, с объединённой Грузией в качестве оси, в ближайшем будущем станет игроком с огромным геополитическим значением на мировом уровне. После «Революции роз» Грузия уже была таким игроком. Потом произошла контрреволюция при поддержке наших врагов, и нас лишили этого статуса, но мы вернём его — при поддержке наших друзей, в том числе украинцев, где, как известно, я до сих пор возглавляю Совет по реформам при президенте Зеленском. А также при поддержке европейцев и американцев», — заявил Михаил Саакашвили.



Кроме того, он отметил, что как только ситуация в Грузии изменится, визовый режим с Россией и имущественные отношения с этой страной будут ужесточены:



«Приходит время создания такой Грузии, которой мы ещё не видели в своей истории. Мы превзойдём даже то, что было при Давиде Строителе и царице Тамаре, потому что ситуация изменилась, новые обстоятельства, глобализованный мир, в котором мы сохраним нашу самобытность. Мы освободимся от этого колониального несчастья. Например, сегодня в Батуми почти не слышно грузинской речи — всё на русском. Как только в Грузии изменится ситуация, визовый режим с Россией будет ужесточён, имущественные отношения также будут пересмотрены. Мы не позволим, чтобы Грузия опустела от грузин, а вместо них переселились чукчи, молдаване, башкиры, татары, москвичи и петербуржцы. Наша страна принадлежит нам», — подчеркнул Михаил Саакашвили.





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