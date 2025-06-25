Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Послом Грузии в Казахстане назначен Леван Диасамидзе


25.06.2025   19:42


На должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Казахстан назначен Леван Диасамидзе.

Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.

«Леван Диасамидзе обладает многолетним опытом работы в Министерстве иностранных дел и в дипломатических и консульских представительствах Грузии за рубежом. С 2022 года по настоящее время он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Молдова. В 2019–2022 годах был генеральным консулом Грузии во Франкфурте-на-Майне. В разные годы Леван Диасамидзе занимал должности чрезвычайного и полномочного посланника Грузии в Федеративной Республике Германия и в Австрийской Республике. Также он работал заместителем директора департамента по отношениям с соседними странами и регионами в Министерстве иностранных дел, а также заместителем начальника управления военно-политического департамента. Левану Диасамидзе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника», — говорится в информации МИД.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна