Послом Грузии в Казахстане назначен Леван Диасамидзе

25.06.2025 19:42





На должность чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Казахстан назначен Леван Диасамидзе.



Информацию распространяет Министерство иностранных дел Грузии.



«Леван Диасамидзе обладает многолетним опытом работы в Министерстве иностранных дел и в дипломатических и консульских представительствах Грузии за рубежом. С 2022 года по настоящее время он занимал пост чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Республике Молдова. В 2019–2022 годах был генеральным консулом Грузии во Франкфурте-на-Майне. В разные годы Леван Диасамидзе занимал должности чрезвычайного и полномочного посланника Грузии в Федеративной Республике Германия и в Австрийской Республике. Также он работал заместителем директора департамента по отношениям с соседними странами и регионами в Министерстве иностранных дел, а также заместителем начальника управления военно-политического департамента. Левану Диасамидзе присвоен дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посланника», — говорится в информации МИД.





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