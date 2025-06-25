Глава МИД Швеции: аресты лидеров оппозиции подрывают демократию в Грузии

25.06.2025 19:42





Глава МИД Швеции Мария Мальмер Стенергард негативно отреагировала на аресты лидеров оппозиции. Она подчеркнула, что подобные шаги властей Грузии подрывают демократию в стране.



Политик назвала шаги «Грузинской мечты» в отношении СМИ и НПО «репрессиями».



«Аресты и приговоры лидерам оппозиции подрывают демократию в Грузии. Грузинские власти также усиливают репрессии против гражданского общества и независимых СМИ. Швеция продолжит выступать за свободное, демократическое и плюралистическое грузинское общество», — написала Стенергард.



Напомним, 24 июня 2025 года Тбилисский городской суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено занимать должность сроком на 2 года. Политик не присутствовал на оглашении приговора — находился в офисе партии.



23 июня суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе также не присутствовал на оглашении приговора.



В тот же день Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Также 23 июня к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.



Ранее были арестованы лидеры партии «Ахали» (коалиция «За перемены») Ника Гварамия и Ника Мелия (второе дело — облил судью водой), а также экс-глава Минобороны Ираклия Окруашвили, который находится в оппозиции к властям Грузии (в зале суда).





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