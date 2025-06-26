Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

МИД Норвегии: Задержания лидеров оппозиции в Грузии является беспрецедентным нападением на демократию страны


26.06.2025   10:38


Задержания лидеров оппозиции в Грузии последнего времени являются беспрецедентным нападением на демократию, - говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Норвегии на социальной платформе X.

«Норвегия выступает с призывом к освобождению несправедливо задержанных и прекращению в Грузии репрессий против гражданского общества, свободных СМИ и свободы слова», - говорится в заявлении МИД Норвегии.


Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
В Грузии В Грузии:
В России В России:
В Украине В Украине:
В Мире В мире:
﻿
Политика Конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна