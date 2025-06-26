МИД Норвегии: Задержания лидеров оппозиции в Грузии является беспрецедентным нападением на демократию страны

26.06.2025 10:38





Задержания лидеров оппозиции в Грузии последнего времени являются беспрецедентным нападением на демократию, - говорится в заявлении, опубликованном Министерством иностранных дел Норвегии на социальной платформе X.



«Норвегия выступает с призывом к освобождению несправедливо задержанных и прекращению в Грузии репрессий против гражданского общества, свободных СМИ и свободы слова», - говорится в заявлении МИД Норвегии.





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