30 июня в парламенте рассмотрят вопрос досрочного прекращения полномочий депутатов от «Гахария для Грузии»

26.06.2025 12:14





На следующей неделе, 30 июня, парламентский комитет по процедурным вопросам и правилам обсудит вопрос досрочного прекращения полномочий депутатов -членов партии «Гахария для Грузии» и подготовит соответствующее заключение.



Данный вопрос встал на повестку дня на основании неявки на заседания по неуважительной причине.



«По имеющейся по сей день информации, пропуск с их стороны заседаний происходит по неуважительной причине, однако вопрос будет перепроверен комитетом. Комитетом будут проверены все 12 человек, чтобы выяснить, насколько ими нарушен парламентский регламент. После изучения вопроса будет сделано заключение. Заключение будет подготовлено в соответствии с результатами изучения», - сказал председатель комитета по процедурным вопросам Давид Матикашвили.



Партия «Гахария для Грузии» представлена ​​в парламенте XI созыва 12 депутатами. Политическое объединение Георгия Гахария, как и другие оппозиционные партии, объявляет выборы 26 октября нелегитимными и не участвует в парламентской деятельности. Кроме того, в отличие от других партий, они не писали заявление о прекращении депутатских полномочий и не «сняли» свой избирательный список.



В случае прекращения депутатских полномочий членов «Гахария для Грузии» на основании пропуска заседаний парламента без уважительной причины, на повестке дня будет вопрос о признании полномочий следующих 12 членов избирательного списка.



По всем этим вопросам парламент примет решение в формате пленарного заседания.





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