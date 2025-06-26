Члены «Лело - Сильная Грузия» встречаются с представителями дипломатического корпуса

26.06.2025 13:05





Члены «Лело - Сильная Грузия» встречаются с представителями дипломатического корпуса. Как заявляют в партии, на встрече присутствуют представители посольств до 15 стран, в том числе представители посольств США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Литвы, Швеции, Норвегии и Дании.



Тема разговора - события, развивающиеся в последнее время, в том числе арест лидеров «Лело - Сильная Грузия».



Встреча проходит в офисе «Лело - Сильная Грузия».



Во встрече от «Лело -Сильная Грузия» принимают участие Давид Усупашвили, Саба Буадзе, Тазо Датунашвили и Георгий Сиоридзе.





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