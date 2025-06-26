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Божадзе: Мы начали перезагрузку отношений с США, назначение нового посла - тому подтверждение
26.06.2025 13:09
«Мы начали перезагрузку отношений с США, назначение нового посла — тому подтверждение. Надеюсь, что, несмотря на резкие заявления, эти отношения будут развиваться и дальше», — заявил член «Грузинской мечты» Владимир Божадзе.
Божадзе прокомментировал заявление члена Комитета по иностранным делам Сената США демократа Джин Шахин и сенатора-республиканца Роджера Уикера о том, что правительство «Грузинской мечты» агрессивно движется к консолидации власти, подавляя независимые голоса посредством антидемократических действий, которые напоминают режим Лукашенко.
По словам Божадзе, «это несправедливое отношение к Грузии».
«Очень жаль, что конкретные люди, которые были представлены нам как друзья Грузии, оказались друзьями радикальной оппозиции. Мы начали перезагрузку отношений с Америкой, и назначение нового посла — тому подтверждение. Надеюсь, что эти отношения будут развиваться и дальше, несмотря на такие резкие заявления», — заявил Владимир Божадзе.
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