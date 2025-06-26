Член «Нацдвижения» призвала международных партнеров к расширению санкций против «Мечты»

26.06.2025 13:11





«Мы ожидаем еще более жестких санкций со стороны США против Бидзины Иванишвили и других лидеров «Грузинской мечты»», заявила член «Национального движения» Анна Цитлидзе. Она прокомментировала запланированные дебаты по Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы и отметила, что международные партнеры будут занимать жесткие позиции.



«Если кто-то и шантажирует эту страну, так это «Грузинская мечта», которая толкает эту страну к изоляции. В то время, когда в стране более 60 политзаключенных, когда политических лидеров задерживают каждый день, за всю историю Грузии, с момента обретения независимости, в стране никогда не было столько политзаключенных, столько политических лидеров, политиков, молодых людей в тюрьме.



Сегодня день рождения одного из политзаключенных, Сабы Джикия, которому исполнилось 19 лет. Режим посадил его в тюрьму только потому, что он боролся и борется за свободную Грузию. Поэтому если кто-то и может нести ответственность за то, что происходит с нашими международными партнерами, так это режим, который называет себя грузинским правительством.



Мы высоко ценим заявления наших международных партнеров, однако важны и конкретные шаги. Для нас конкретные шаги выражаются в расширении санкций. Круг санкций должен быть расширен, в том числе в отношении многих людей и членов их семей, которые усиливают режим и позволяют ему быть еще более репрессивным. Поэтому мы ожидаем, что страны Совета Европы предпримут эти шаги против так называемого грузинского правительства.



Американские сенаторы, наши международные партнеры, в том числе европейцы, очень четко говорят, что в Грузии нет правительства, что это режим, который убил перспективу европейского и демократического развития в этой стране, что прямо пропорционально свободе и независимости Грузии, последним событиям, связанным с арестом политических лидеров.



Похоже, что это политическое преследование будет продолжаться и дальше и также закончится запретом политических партий. Очевидно, что наши международные партнеры, и в первую очередь США, будут иметь жесткую позицию по этому поводу, эта позиция будет выражаться не только в том, что MEGOBARI Act будет наконец принят и реализован в ускоренном порядке. Мы также ожидаем еще более жестких санкций со стороны США в отношении Бидзины Иванишвили и других лидеров «Грузинской мечты», и тех представителей среднего звена, судей, прокуроров, представителей МВД, которые напрямую участвуют в укреплении режима и в том, чтобы эта репрессивная машина работала против граждан Грузии», — заявила Цитлидзе.



Источник: SOVA

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