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Кавелашвили наградил главу Специальной службы государственной охраны и других сотрудников ведомства
26.06.2025 15:41
Михаил Кавелашвили по совместному представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил главу Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе и других сотрудников ведомства связи с 31-й годовщиной службы.
Михаил Кавелашвили поблагодарил руководство, личный состав, сотрудников и ветеранов Специальной службы государственной охраны за преданный и добросовестный труд.
По словам президента, роль Специальной службы государственной охраны в стабильном и безопасном функционировании государственной системы неоценима.
«Вам доверена важнейшая, почетная и в то же время сложнейшая миссия – защищать безопасность государства и быть гарантом национального мира. Мы с гордостью можем сказать, что каждый из вас успешно справляется с этой миссией», – заявил президент.
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