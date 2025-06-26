Кавелашвили наградил главу Специальной службы государственной охраны и других сотрудников ведомства

26.06.2025 15:41





Михаил Кавелашвили по совместному представлению премьер-министра Ираклия Кобахидзе и председателя парламента Шалвы Папуашвили наградил главу Специальной службы государственной охраны Анзора Чубинидзе и других сотрудников ведомства связи с 31-й годовщиной службы.



Михаил Кавелашвили поблагодарил руководство, личный состав, сотрудников и ветеранов Специальной службы государственной охраны за преданный и добросовестный труд.



По словам президента, роль Специальной службы государственной охраны в стабильном и безопасном функционировании государственной системы неоценима.



«Вам доверена важнейшая, почетная и в то же время сложнейшая миссия – защищать безопасность государства и быть гарантом национального мира. Мы с гордостью можем сказать, что каждый из вас успешно справляется с этой миссией», – заявил президент.





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