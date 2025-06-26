Председатель ЕНД обсудила с председателем ПАСЕ ситуацию в Грузии

26.06.2025 16:01





Председатель «Национального движения» Тина Бокучава встретилась с председателем ПАСЕ Теодоросом Русопулосом, сообщает пресс-служба партии. В ходе встречи Бокучава говорила о необходимости возвращения Грузии на путь евроинтеграции.



«Вчера был исторический день в Совете Европы, когда президент Зеленский подписал создание специального трибунала для расследования преступления российской агрессии, которое не поддержала делегация «Русской мечты», представители режима Иванишвили.



Сегодня также важный день, потому что состоится Парламентская ассамблея Совета Европы.



Дебаты по вопросу Грузии с требованием освобождения политзаключенных, проведение новых парламентских выборов — мы встретились с председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы, чтобы обсудить эти вопросы, и обсудили необходимость возвращения Грузии на путь европейской интеграции, в то время как Иванишвили ежедневно предпринимает шаги к международной изоляции Грузии», — заявила Тина Бокучава



Источник: SOVA

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