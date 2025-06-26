Шведский депутат назвал аресты Гварамия, Джапаридзе, Мелия и других возмутительными

26.06.2025 16:19





Член парламента Швеции Густав Гетберг прокомментировал аресты и задержания оппозиционных политиков в Грузии. В социальной сети X шведский политик написал:



«Продолжающееся подавление гражданского общества и оппозиционных партий в Грузии столь же тревожно, сколь и ужасно. Аресты лидеров оппозиции Гварамия, Джапаридзе, Мелия и других возмутительны.



Если ЕС не предпримет решительных и быстрых действий, демократическая Грузия может быть потеряна на десятилетия».



Отметим, Тбилисский городской суд признал лидера «Стратегии Агмашенебели» Георгия Вашадзе виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Нино Галусташвили, он был приговорен к 7 месяцам тюремного заключения. Также ему запрещено занимать должность сроком на 2 года.



Сам Вашадзе не присутствовал на оглашении приговора. Вместе со своими товарищами он по ожидал приговора суда в офисе партии.



Напомним, суд признал лидера «Лело — Cильная Грузия» Мамуку Хазарадзе 23 июня виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения и к запрету занимать эту должность в течение 2 лет. Хазарадзе не присутствовал на оглашении приговора.



В тот же день Бадри Джапаридзе, оппозиционный лидер «Лело — сильная Грузия», также был признан виновным по факту невыполнения требования временной следственной комиссии парламента. Согласно решению судьи Звиада Шарадзе, он был приговорен к 8 месяцам тюремного заключения. Кроме того, ему было запрещено занимать должность в течение 2 лет.



Также 23 июня к лишению свободы был приговорен Зураб Джапаридзе – к 7 месяцам.



Между тем в партии «Гахария за Грузию» заявили, что против их лидера, Георгия Гахария, который на данном этапе не находится в Грузии, власти «шьют грязное дело», чтобы посадить его в тюрьму по делу установки блокпоста в селе Чорчана в 2019 году.





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