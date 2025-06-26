Цулукиани предложила включить клевету в УК в качестве отягчающего обстоятельства

26.06.2025 16:31





В ходе обсуждения в грузинском парламенте поправок к закону «О свободе слова и выражения» депутат от «Мечты» Тея Цулукиани выступила с инициативой включить клевету в Уголовный кодекс в качестве отягчающего обстоятельства. Цулукиани напомнила обо всех попытках правящей партии за время своего пребывания у власти ужесточить законодательство о клевете.



«Напомним общественности, что Михаил Саакашвили вскоре после «революции роз» исключил из уголовного права понятие клеветы, и по сей день оно не является частью уголовного права… Ему это было не нужно не только потому, что он мог подставлять людей так, как считал нужным, но, например, все те люди, которые были зверски убиты, всё это сопровождалось клеветой, например, обвинением Серго Тетрадзе в шпионаже, обвинением Пааты Кардава в измене родине и сотрудничестве с другими, то же самое в случае с Дато Цинделиани и другими. Это стало образцом в то время именно потому, что он заранее отменил карательную норму», - заявила Цулукиани и добавила: «В направлении уголовного права есть предложение, чтобы мы вместе обсудили это в будущем».



Напомним, в закон «О свободе слова и выражения» внесены поправки, согласно которым при рассмотрении в суде споров о клевете бремя доказывания будет переложено на ответчика, а истец, получивший возможный моральный и репутационный ущерб, будет освобожден от бремени доказывания ложности фактов, распространенных ответчиком.



Поправки, инициированные «Грузинской мечтой», были приняты парламентом 25 июня в первом чтении и рассматриваются в ускоренном порядке.





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