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Глава МИД Грузии встретилась с послом Великобритании
26.06.2025 17:32
Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом.
Стороны обсудили динамику отношений между двумя странами. В этом контексте глава МИД подчеркнула, что недавние заявления и шаги представителей исполнительной и законодательной власти Соединенного Королевства, включая введение санкций в отношении граждан Грузии, бросают тень на стратегическое партнерство и дружбу между Грузией и Соединенным Королевством и зачастую направлены на оказание влияния на внутриполитические процессы в Грузии.
В ходе беседы обсуждались законодательные нововведения Грузии в отношении иностранного финансирования. Посол пояснил, что процесс разработки соответствующих правил нового законодательства близится к завершению, и всем заинтересованным сторонам будет незамедлительно предоставлена необходимая информация.
Говоря о происходящих в Грузии процессах, министр иностранных дел отметила, что не должно быть никакой политизации юридических процессов и, соответственно, попыток повлиять на судебный процесс.
В ходе беседы были затронуты проблемы безопасности в регионе и в этом контексте подчеркнута важность надлежащего функционирования государственных институтов в обеспечении стабильности и безопасности страны.
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