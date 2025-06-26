Глава МИД Грузии встретилась с послом Великобритании

26.06.2025 17:32





Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили встретилась с Чрезвычайным и Полномочным Послом Великобритании в Грузии Гаретом Уордом.



Стороны обсудили динамику отношений между двумя странами. В этом контексте глава МИД подчеркнула, что недавние заявления и шаги представителей исполнительной и законодательной власти Соединенного Королевства, включая введение санкций в отношении граждан Грузии, бросают тень на стратегическое партнерство и дружбу между Грузией и Соединенным Королевством и зачастую направлены на оказание влияния на внутриполитические процессы в Грузии.



В ходе беседы обсуждались законодательные нововведения Грузии в отношении иностранного финансирования. Посол пояснил, что процесс разработки соответствующих правил нового законодательства близится к завершению, и всем заинтересованным сторонам будет незамедлительно предоставлена ​​необходимая информация.



Говоря о происходящих в Грузии процессах, министр иностранных дел отметила, что не должно быть никакой политизации юридических процессов и, соответственно, попыток повлиять на судебный процесс.



В ходе беседы были затронуты проблемы безопасности в регионе и в этом контексте подчеркнута важность надлежащего функционирования государственных институтов в обеспечении стабильности и безопасности страны.





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