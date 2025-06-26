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Джапаридзе: Испытания в борьбе за свободу и европейское будущее страны должны добавить нам уверенности в себе
26.06.2025 19:02
«Наша страна обязательно встанет на ноги. Это произойдет скоро!», - говорится в заявлении одного из лидеров «Лело - Сильная Грузия», находящегося в заключении Бадри Джапаридзе, которое опубликовано на его странице в Facebook.
Как заявляет Джапаридзе, он чувствует себя бодро.
«Я чувствую себя бодро! Испытания в борьбе за свободу страны и ее европейское будущее, наоборот, должны добавить нам уверенности в себе, твердости и стремления к единству!
Наша страна обязательно встанет на ноги. Это произойдет скоро!», - заявляет Джапаридзе.
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