Парламент утвердил в третьем чтении изменения в законе «Об общих судах»

26.06.2025 19:06





Парламент принял в третьем чтении поправки в закон «Об общих судах». Законопроект поддержали 80 депутатов, против не выступил никто.



Согласно законопроекту, в суде - здании суда, зале суда и во дворе суда будут недопустимы фото- и видеосъемка, а также трансляция средствами массовой информации.



Решение касательно фото- и видеосъемки судебного заседания будет принимать только Высший совет юстиции.



Кроме того, проявление неуважения к судье любым лицом, в любой форме - вербально, посредством непристойных или иных действий, в любых обстоятельствах - во время судебного заседания или в общественном пространстве, повлечет ответственность.



Законопроект также увеличивает срок командирования судьи с двух до трех лет. Также будет разрешено продлевать этот срок еще на два года. Кроме того, по законопроекту, изменяется порядок комплектования Высшего совета юстиции. Парламент изберет в Высший совет юстиции, состоящий из 15 членов, вместо 5 только 2 членов. Количество судей в совете увеличивается - совет будет представлен 12 судьями вместо 9, а президент снова назначит одного члена.



Согласно поправкам, упраздняется существующая в судебной системе т.н. Служба независимых инспекторов и должность независимого инспектора.



Кроме того, согласно законопроекту, расширяются основания дисциплинарной ответственности судей и виды дисциплинарных проступков.





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