Лидеры грузинской оппозиции встретились с Владимиром Кара-Мурзой

26.06.2025 21:00





Лидеры грузинских партий «Единое национальное движение» и «Лело» провели встречи с российским оппозиционером Владимиром Кара-Мурзой в рамках сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). Об этом сообщают пресс-службы партий.



По информации ЕНД, председатель партии Тина Бокучава обсудила с Кара-Мурзой необходимость освобождения «политических заключенных» в Грузии и шаги для достижения этого, а также важность проведения новых справедливых выборов.



«Российский режим Иванишвили все больше и больше напоминает путинскую Россию, с которой Владимир Кара-Мурза столкнулся лично», – заявили в ЕНД.



По словам Бокучава, «российский режим должен быть отстранен от власти, чтобы Грузия вернулась на путь европейского и демократического развития».



Партию «Лело» на встрече представлял секретарь по международным отношениям Григол Гегелия. В фокусе беседы была политическая ситуация в Грузии, включая аресты оппозиционных лидеров и представителей гражданского сектора. По словам Гегелия, обсуждались, в том числе, дела основателей «Лело» Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, которых суд приговорил к 8 месяцам тюрьмы за отказ давать показания парламентской следственной комиссии.



«Владимир Кара-Мурза отметил, что мы находимся в общей борьбе. Он как российский активист, а мы как демократические силы Грузии, боремся против влияния одного и того же режима, влияния России, Кремля», – заявил Гегелия.





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