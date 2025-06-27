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Гиви Таргамадзе не будет присутствовать на оглашении приговора


27.06.2025   10:22


Оппозиционный политик Гиви Таргамедзе, которому вменяется неисполнение требования временной следственной комиссии парламента Грузии, не будет присутствовать на оглашении приговора. Приговор будет оглашен в Тбилисском городском суде сегодня в 10:30 по местному времени.

Прошлое заседание судья Нино Галусташвили отложила на этапе предоставления обвиняемому последнего слова, однако политик не намерен воспользоваться указанным правом.

На заседание комиссии Гиви Таргамадзе был вызван 3 апреля, на заседание он не явился.

После этого ему было предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрана уплата залога в размере 10 000 лари, который он внес в установленные законом сроки.

Напомним, что за неисполнение требования временной следственной комиссии предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения свободы сроком до 1 года, а также лишение права на замещение должности или осуществления деятельности сроком до 3 лет.


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