Перан Мун: Мы должны заморозить активы лиц, ответственных за репрессии в Грузии

27.06.2025 10:55





Мы должны заморозить активы лиц, ответственных за репрессии в Грузии, ограничить их доступ к западному образованию и институтам и лишить роскоши отдыхать за границей. Об этом на сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы заявил Перан Мун (Великобритания, Лейбористская партия).



«Я собирался говорить конкретно о политически мотивированных арестах Зураба Джапаридзе и Ники Мелия, но пока внимание мира было обращено на события на Ближнем Востоке, дискредитированное правительство Грузии воспользовалось моментом для эскалации подавления демократии в стране.



Теперь совершенно очевидно, что аресты Зураба Джапаридзе и Мелия по мелким процедурным обвинениям являются частью более широкой кампании репрессий. Реально, за последние несколько недель были арестованы шесть лидеров оппозиции...



…Они не просто оппозиционеры, они являются символами демократических устремлений Грузии и сопротивления организованному авторитаризму.



Друзья, я должен сказать, что время быстро уходит, и мы должны действовать сейчас же. Мы на последнем возможном моменте для Грузии. Если мы серьезны в поддержке тех, кто мужественно сопротивляется политическим преследованиям в Грузии, мы должны нацелиться на ответственных за эти репрессии. Не только словами, но и действиями. Это означает замораживание их активов, ограничение доступа к западному образованию и институтам, а также лишение их роскоши каникул и безопасного убежища за границей, когда они разрушают демократию у себя дома», - сказал Мун.





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