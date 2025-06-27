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Иран официально приостановил сотрудничество с МАГАТЭ
27.06.2025 10:56
Иран официально приостановил сотрудничество с Международным агентством по атомной энергии. Как заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи, соответствующий закон уже стал обязательным, поскольку был одобрен Советом попечителей после парламента.
«Отныне наши отношения и сотрудничество с агентством приобретут новую форму», — отметил глава МИД Ирана.
По сообщениям СМИ, это решение фактически означает, что Иран ограничит доступ инспекторов Международного агентства по атомной энергии к своим ядерным объектам и больше не будет предоставлять подробную информацию о своей ядерной деятельности.