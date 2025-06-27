Австрийский депутат раскритиковала в ПАСЕ «репрессивные» законы принятые в Грузии

27.06.2025 10:58





«Партия «Грузинская мечта» приняла ряд законов, направленных на более ограничительный подход к протестующим», заявила австрийский депутат Петра Баир во время дебатов по Грузии в Парламентской ассамблее Совета Европы. Политик подчеркнула, что политическая ситуация в Грузии ухудшается.



«Согласно индексу демократии Economist Intelligence Unit за 2024 год, Грузия переживает четвертый по величине спад демократии в мире и самый резкий спад в регионе Южного Кавказа. Протесты с требованием новых выборов продолжаются уже более 200 дней.



Правительство под руководством «Грузинской мечты» ввело ряд репрессивных мер, включая ограничительные законодательные изменения, ужесточение уголовного преследования и иногда суровые приговоры в отношении демонстрантов, гражданского общества и видных деятелей оппозиции. Есть лишь небольшие признаки того, что протесты в конечном итоге приведут к политическим изменениям.



Самым громким арестом в стране на сегодняшний день стал арест госпожи Мзии Амаглобели, основательницы и директора независимого СМИ. Она была задержана в Батуми за то, что расклеила наклейку и якобы дала пощечину полицейскому.



Партия «Грузинская мечта» приняла ряд законов, направленных на более строгий подход к протестующим. К ним относятся увеличение штрафов и тюремных сроков и даже введение новых уголовных преступлений, таких как государственная измена. Например, в декабре 2024 года административный штраф за блокирование дороги был увеличен с 180 евро до 1800 евро, что просто направлено на то, чтобы отвлечь людей от защиты своих основных прав.



Наш ответ должен быть четким. В наших общих ценностях есть красная черта, и аресты людей за то, что они хотят воспользоваться своими основными правами человека, такими как свобода выражения и свобода слова, абсолютно неприемлемы.



Мы не должны терять надежду и пытаться оказать на них еще большее давление, чтобы они провели новые выборы, расследовали акты насилия в отношении активистов и демонстрантов, мирных демонстрантов и, конечно, освободили всех политических заключенных», — сказала она.



Источник: SOVA

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