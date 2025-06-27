Гиви Таргамадзе приговорен к 7 месяцам лишения свободы

27.06.2025 11:27





Оппозиционный политик Гиви Таргамадзе признан виновным по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии.



Решением судьи Нино Галусташвили, он приговорен к 7 месяцам лишения свободы, ему также запрещено занимать должности в течение 2 лет.



Сам Гиви Таргамадзе на оглашении приговора не присутствовал, он также не воспользовался правом на последнее слово.



На заседание комиссии Гиви Таргамадзе был вызван 3 апреля, на заседание он не явился.



После этого ему было предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрана уплата залога в размере 10 000 лари, который он внес в установленные законом сроки.



Напомним, что за неисполнение требования временной следственной комиссии предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения свободы сроком до 1 года, а также лишение права на замещение должности или осуществления деятельности сроком до 3 лет.





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