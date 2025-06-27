|
|
|
Таргамадзе, приговоренный к лишению свободы, сам едет в отделение полиции
27.06.2025 12:04
Оппозиционный политик Гиви Таргамадзе сам едет в отделении полиции.
Приговора суда он ожидал дома.
После того, как суд признал его виновным по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии, он вместе с друзьями сам отправился в Вакийское отделение полиции.
Напомним, что сегодня оппозиционный политик Гиви Таргамадзе признан виновным по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии.
Решением судьи Нино Галусташвили, он приговорен к 7 месяцам лишения свободы, ему также запрещено занимать должности в течение 2 лет.
Сам Гиви Таргамадзе на оглашении приговора не присутствовал, он также не воспользовался правом на последнее слово.
На заседание комиссии Гиви Таргамадзе был вызван 3 апреля, на заседание он не явился.
После этого ему было предъявлено обвинение, в качестве меры пресечения избрана уплата залога в размере 10 000 лари, который он внес в установленные законом сроки.
Напомним, что за неисполнение требования временной следственной комиссии предусмотрено наказание в виде штрафа, лишения свободы сроком до 1 года, а также лишение права на замещение должности или осуществления деятельности сроком до 3 лет.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна