Кобахидзе выступает в парламенте с докладом об исполнении программы правительства

27.06.2025 13:08





Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выступает с докладом о исполнении программы правительства на пленарном заседании парламента Грузии.



Вместе с ним в законодательный орган пришли и члена кабмина страны. На сессию также приглашены руководящие лица госорганов, главы правительств автономных республик, мэр грузинской столицы, омбудсмен и другие официальные лица. В парламенте находятся и духовные лица.



После доклада Ираклия Кобахидзе пленарное заседание продолжится в режиме вопросов и ответов. В конце заседания состоится церемония закрытия весенней сессии законодательного органа Грузии.



В день последнего пленарного заседания весенней сессии в парламенте введен т. н. желтый уровень безопасности. По распоряжении председателя парламента Шалвы Папуашвили, в здание допущены только представители телевизионных СМИ. Также ограничен вход визитеров в здание парламента.





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