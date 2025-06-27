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Ужесточение миграционного законодательства окончательно одобрил парламент Грузии
27.06.2025 13:26
В предпоследний день весенней сессии парламент Грузии в третьем чтении принял инициативу, подразумевающую ужесточение миграционного законодательства.
Что именно меняется. Растут штрафы за нарушение сроков пребывания в стране. Кроме того, у властей будет право выдворить из страны иностранцев, признанных виновными даже в административном правонарушении.
В УК и КоАП добавят положения, предусматривающие выдворение и последующий запрет на въезд в Грузию на срок от шести месяцев до трех лет.
За нарушение срока легального пребывания повысят размер штрафа. Ранее он составлял 180 лари за нелегальное пребывание до трех месяцев и 360 за больший срок. Теперь же минимальный штраф станет 1000 лари (за превышение срока пребывания до трех месяцев), за незаконное пребывание до одного года — 2000 лари, и 3000 лари за нелегальное пребывание более чем на год.
Когда они вступят в силу. Еще нужна подпись президента Кавелашвили, но почти наверняка он принятые подпишет законы. В самом проекте срок вступления в силу изменений — 1 сентября 2025 года.
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