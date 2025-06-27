Кобахидзе: Исторически мы соединяли Европу и Азию, Запад и Восток

27.06.2025 13:29





«Грузия имеет стратегическое географическое расположение. Исторически мы соединяли Европу и Азию, Запад и Восток, и мы стремимся максимально использовать этот потенциал», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе представляя ежегодный отчёт правительства в парламенте.



По словам премьер-министра, реализуемые в стране масштабные инфраструктурные проекты способствуют усилению транзитной и связующей роли Грузии.



«Одним из наших главных приоритетов является усиление связующей функции страны. Это — наша историческая миссия. Грузия имеет стратегическое географическое расположение. Исторически мы соединяли Европу и Азию, Запад и Восток, и мы стремимся максимально использовать и реализовать этот потенциал. Именно этому служат все перечисленные мной инфраструктурные проекты — строительство автомагистралей, развитие железных дорог, морских портов, строительство аэропортов. Все эти проекты способствуют укреплению нашей транзитной и связующей роли. Особо стоит отметить, что две недели назад мы открыли сухой порт Тбилиси, построенный с участием арабских инвестиций. Это тоже один из важных проектов, который будет способствовать развитию связующей функции нашей страны», — заявил Кобахидзе.





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