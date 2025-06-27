Кобахидзе: Наша заявленная цель - стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году

27.06.2025 14:14





«Наша заявленная цель - стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году. Если будет справедливый и здоровый подход, ничто не сможет помешать европейской интеграции», — заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе в своем ежегодном отчете парламенту.



По его словам, Грузия готова предпринять все шаги для содействия европейской интеграции.



«Что касается отношений Грузия-ЕС, как вы знаете, у нас здесь очень важные вызовы. Есть несправедливый подход со стороны европейской бюрократии, но мы остаемся в состоянии готовности, мы готовы предпринять все шаги для содействия европейской интеграции нашей страны. Наша заявленная цель - стать полноправным членом Евросоюза в 2030 году, к чему страна будет готова от начала до конца к 2030 году. Если будет справедливый и здоровый подход, в этом случае ничто не сможет помешать европейской интеграции. Мы спокойны, в режиме ожидания, продолжаем прагматично работать в этом направлении, я надеюсь, что и здесь со стороны европейской бюрократии будут предприняты здоровые и справедливые шаги», — сказал Кобахидзе.





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