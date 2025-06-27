Кобахидзе: Мы готовы восстановить стратегическое партнерство с США с конкретной дорожной картой

27.06.2025 14:16





«Мы готовы восстановить стратегическое партнёрство с США, более того — сделать это на основе конкретной дорожной карты, в которой будут отражены выгоды для обеих стран. Мы ждём ответных шагов», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ежегодном отчёте, представленном в парламенте.



По словам Кобахидзе, недавние изменения в конечном итоге поспособствуют перезагрузке двусторонних отношений.



«Отношения с США, безусловно, являются для нас очень важным приоритетом. Как известно, мы сделали публичное заявление по этой теме. Мы готовы восстановить стратегическое партнёрство с США и даже больше — готовы сделать это на основе конкретной дорожной карты, которая отразит выгоды для обеих стран. Мы ждём ответных шагов.



Были предприняты очень важные шаги в направлении дипломатических представительств. В частности, значимым является назначение посла Грузии в США. Мы считаем, что эти последние изменения в конечном итоге поспособствуют перезагрузке отношений, и надеемся, что стратегическое партнёрство между Грузией и США будет восстановлено», — заявил Ираклий Кобахидзе.





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