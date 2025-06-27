Премьер: Мы имеем дело с несправедливым подходом со стороны европейской бюрократии

27.06.2025 15:30





Со стороны европейской бюрократии мы имеем дело с несправедливым подходом, однако мы, естественно, остаемся в режиме готовности – Если будет справедливый и здоровый подход, в данном случае, разумеется, ничто не сможет воспрепятствовать европейской интеграции. Мы - спокойны, в режиме ожидания, прагматично продолжаем работу в указанном направлении, - заявил в своем выступлении в парламенте Грузии премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.



Он также выразил надежду на то, что «со стороны европейской бюрократии будут предприняты здоровые и справедливые шаги».



«Что касается взаимоотношения Грузия-Евросоюз – вы знаете, что здесь мы стоим перед очень важными вызовами. Со стороны европейской бюрократии мы имеем дело с несправедливым подходом, однако мы, естественно, остаемся в режиме готовности. Мы готовы предпринять любые шаги для содействия интеграции нашей страны. У нас есть заявленная цель – стать страной - полноправным членом до 2030 года. Для этого к 203 году страна должна быть готова к этому от начала и до конца. Если будет справедливый и здоровый подход, в данном случае, разумеется, ничто не сможет воспрепятствовать европейской интеграции. Мы - спокойны, в режиме ожидания, прагматично продолжаем работу в указанном направлении. Мы надеемся, что и со стороны европейской бюрократии и здесь будут предприняты здоровые и справедливые шаги», - заявил Кобахидзе.



Помимо этого, премьер говорил и о взаимоотношениях с Китаем и отметил, что для государства и власти это является одним из самых важных приоритетов.



«Что касается взаимоотношений с Китаем - для государства и власти это является одним из самых важных приоритетов. Наша цель – максимальное углубление политических и торгово-экономических отношений с КНР. В позапрошлом году мы подписали с этой страной Соглашение о стратегическом партнерстве, и сделаем все для того, чтобы указанное соглашение переросло в конкретные результаты в будущем. Активная работа в указанном направлении будет продолжена и в дальнейшем», - заявил премьер.





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