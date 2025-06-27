Оппозиционный лидер Ника Мелия приговорен к 8 месяцам лишения свободы

27.06.2025 15:32





Суд признал одного из лидеров «Коалиции за перемены» Нику Мелия виновным по делу о неисполнении требования временной следственной комиссии парламента Грузии.



Решением судьи Нино Галусташвили, один из лидеров оппозиции приговорен к лишению свободы сроком на 8 месяцев, ему также запрещено занимать должности в течение 2 лет. Вместе с тем, к приговору была добавлена выплата штрафа в размере 25 000 лари по приговору от 2019 года, которое Никой Мелия не было исполнено. По приговору от 2019 года Мелия был признан виновным за злоупотребление служебным положением.



Сам Ника Мелия при оглашении приговора не присутствовал, так как по факту оскорбления судьи Звиада Швангирадзе (прим. ред. во время судебного процесса Ника Мелия облил судью водой), он был выдворен из зала заседаний суда и лишен права присутствовать на заседаниях.



Он также не воспользовался правом на последнее слово.



Напомним, что Нике Мелия было предъявлено обвинение по факту неявки на заседание временной следственной комиссии парламента Грузии, куда он был вызван для дачи показаний.



Ранее в качестве меры пресечения в отношении него судом была избрана выплата залога в размере 50 000 лари, который в установленный законом срок Мелия не выплатил, что и стало основанием для изменения меры пресечения.





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