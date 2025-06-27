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Кобахидзе: Каждый шаг правительства служил защите национальных интересов


27.06.2025   15:38


«В целом, каждый шаг правительства Грузии служил защите национальных интересов нашей страны, защите мира и стабильности в нашей стране. Мы все прекрасно понимаем, что без мира и стабильности нет ничего», — заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

По словам Ираклия Кобахидзе, без мира и стабильности нет смысла ни развивать экономику, ни заботиться о здравоохранении, ни о культуре и спорте.

«Главное — это мир и стабильность. За отчетный период было сделано все для поддержания мира и стабильности, защиты государственного и национального суверенитета нашей страны. Я хотел бы поблагодарить каждого из вас за это. Конечно, без участия и решения парламента Грузии все это было бы невозможно», — заявил премьер-министр.


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