Каладзе: мы достигли ощутимого прогресса абсолютно по всем направлениям

27.06.2025 15:47





«Можно сказать, что по абсолютно всем направлениям у нас есть ощутимые шаги вперёд», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе после завершения представления ежегодного отчёта премьер-министра Ираклия Кобахидзе в парламенте.



«Прежде всего, хочу пожелать успехов премьер-министру, господину Ираклию Кобахидзе, который выступил с очень важной речью в парламенте. Премьер представил конкретные результаты по всем направлениям. Прозвучал глубокий анализ. Было подчёркнуто, что сделано за последние годы с точки зрения экономического развития и какие у нас есть достижения. Также была затронута тема вызовов и того, что необходимо сделать для улучшения отдельных направлений. Можно сказать, что по всем направлениям есть ощутимые шаги вперёд. Конечно, есть вызовы, и мы сделаем всё, чтобы справиться с ними. Хочу пожелать премьер-министру, его команде и всей власти успехов. Предстоящие годы — очень ответственные и важные», — отметил Каха Каладзе.



Также мэр столицы подчеркнул значимость реализованных проектов в муниципалитетах:



«В последние годы большое внимание уделяется муниципалитетам — в каждом регионе реализованы очень хорошие проекты. Конечно, есть и вызовы. Как мэр столицы, я могу сказать, что с 2017 года в Тбилиси мы реализовали впечатляющие проекты во всех направлениях — будь то инфраструктура, создание рекреационных зон, обновление и организация общественного транспорта и многое другое. Конечно, есть проблемы и вызовы — мы все живём в этом городе, и следующие четыре года также будут важными.



Хочу поблагодарить центральные власти за поддержку, потому что реализация проектов такого масштаба была бы невозможна без их финансовой помощи», — заявил Каха Каладзе.





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